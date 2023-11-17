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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

В секторе Газа вторые сутки не работает интернет и связь, нет поставок гумпомощи

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа приостановлена уже вторые сутки, в анклаве не работает интернет и связь, передает в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, в последнее время сектор Газа получал лишь 10% от необходимого в сутки объема продовольствия. Для 2,3 млн человек, населяющих в данных момент анклав, остро стоит проблема обезвоживания и голода.

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Отсутствует также топливо для генераторов, используемых обеспечения базовых нужд населения, в частности, для доставки продовольствия людям.

В настоящее время израильские сухопутные силы продвигаются вглубь сектора Газа и проводят обыски в крупнейшей больнице "Аш-Шифа". Военные Израиля утверждают, что под больницей находится командный центр движения ХАМАС. Однако пока заявлений о том, что он обнаружен, от израильской армии не поступало. В ХАМАС отрицают факт существования такого бункера под больницей.

Хроника 07 октября – 17 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС
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