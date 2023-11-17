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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Израиль разрешил ежедневно пропускать в Газу по два грузовика с топливом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Израиль одобрил ежедневную отправку в сектор Газа для нужд ООН двух грузовиков с топливом, сообщает в пятницу Haaretz со ссылкой на осведомленный источник.

"Военный кабинет Израиля единогласно одобрил совместную рекомендацию Армии обороны Израиля и разведслужбы ШАБАК выполнить просьбу США и разрешить ежедневный въезд двух бензовозов в сектор Газа", - информирует газета.

Отмечается, что топливо необходимо для усилий ООН по поддержанию работы водопровода и канализации в анклаве.

При этом несколько израильских политиков, в частности, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман считают решение военного кабинета ошибкой.

Так, по словам Гвира, кабинет, в состав которого входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант, министр Бенни Ганц и несколько наблюдателей, "ведёт Израиль неправильным политическим курсом".

"Пока наших заложников не посетит даже Красный Крест, нет смысла дарить врагу гуманитарные подарки", - цитирует издание The Times of Israel Гвира.

Смотрич в свою очередь заявил, что разрешение на поставку топлива "является серьезной ошибкой и противоречит решению всего состава кабинета министров". Он добавил, что такой шаг "демонстрирует слабость, дает вздохнуть кислород и позволяет лидеру ХАМАС в Газе Яхье Синвару удобно сидеть в своем кондиционированном бункере, смотреть новости и продолжать манипулировать израильским обществом и семьями похищенных".

Со своей стороны, Либерман назвал безрассудством разрешение на поставки топлива.

"Заявления о том, что "ни капли топлива" не попадет в сектор Газа, обернулись единогласным разрешением на поставку тысяч литров, при этом не было никаких шагов гуманитарного характера в отношении наших заложников. Я призываю немедленно прекратить это безрассудство", - приводит издание его слова.

В минувшую среду в Газу из Египта впервые с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем доставили топливо. Грузовик с топливом въехал на территорию анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом. До этого сообщалось, что Израиль разрешил грузовым автомобилям, используемым агентством ООН для помощи палестинским беженцам, заправиться на контрольно-пропускном пункте "Рафах" и доставить топливо в Газу.

Источники портала Axios сообщали, что решение Израиля одобрить заправку грузовиков ООН было принято по просьбе администрации президента США Джо Байдена и в координации с израильскими службами безопасности.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, достигло 11,5 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.

Хроника 07 октября – 17 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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