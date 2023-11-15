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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В ООН не исключили нарушения Израилем международного права в ситуации с больницей "Аш-Шифа"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В ООН не исключили, что Израиль нарушает нормы международного права, проводя военную операцию на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Представители ООН пояснили, что эта операция вызывает вопросы "по поводу интерпретации международных законов о защите медицинских учреждений и тысяч перемещенных лиц, укрывающихся в них".

При этом в ООН добавили, что если верны данные о том, что палестинская группировка ХАМАС использует больницу в военных целях, то это "осложняют ситуацию, поскольку это тоже нарушает международное право".

Со своей стороны, в МИД Иордании осудили действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в больнице, назвав их нарушением международного гуманитарного права, "особенно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны".

"Министерство иностранных дел Иордании возлагает на Израиль ответственность за безопасность гражданских лиц и медицинского персонала, работающего в больнице", - говорится в сообщении иорданского МИД в соцсети X.

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В ХАМАС в среду раскритиковали действия Израиля. "Нападение оккупационной армии на медицинский комплекс "Аш-Шифа" является военным преступлением, моральным преступлением и преступлением против человечности", - заявили в группировке.

Ранее в ХАМАС заявили, что ответственность за операцию ЦАХАЛ в "Аш-Шифе" лежит на Израиле и американской администрации.

"Принятие Белым домом и Пентагоном ложной (израильской - ИФ) версии, утверждающей, что сопротивление использует медицинский комплекс "Аш-Шифа" в военных целях, стало зеленым светом для совершения оккупантами новых массовых убийств гражданского населения", - говорится в заявлении ХАМАС.

В нем также утверждается, что военная операция в больнице стала результатом бездействия ООН.

Как ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, армия приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа".

Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, хотя Соединенные Штаты сообщили Израилю, что ему следует избегать вооруженных столкновений вблизи больниц, "можно просто взглянуть на сообщения из открытых источников о том, что ХАМАС использует больницы, как и многие другие гражданские объекты, для командования и контроля, для хранения оружия, для размещения своих боевиков".

Представитель Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что, по данным американской разведки, ХАМАС использует больницы, в том числе и Аш-Шифу, в военных целях.

Накануне поступила информация, что Аш-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в больнице находятся 1,5 тыс. пациентов, 1,5 тыс. медицинских работников и от 15 тыс. до 20 тыс. человек, ищущих убежища.

Тогда лидеры многих стран, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали стороны конфликта отказаться от ведения боевых действий вблизи больниц, способствовать эвакуации пациентов, персонала и мирных жителей, укрывающихся в больницах, и разрешить поставки гуманитарной помощи в анклав.

ООН ХАМАС Израиль
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