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Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость традиционного ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, за год понизилась на 4,5% и составляет $61,17 против $65,04 годом ранее, показали результаты исследования American Farm Bureau Federation (AFBF).

В прошлом году на фоне рекордной инфляции ужин подскочил в цене на 20% и стал самым дорогим за всю историю проведения ежегодных исследований AFBF, то есть с 1986 года.

Классический набор для семейного ужина на десять персон включает 11 продуктов: индейка, начинка для индейки, тесто и начинка для тыквенного пирога, булочки с маслом, взбитые сливки, горошек, молоко, батат, овощной набор (морковь и сельдерей), а также свежая клюква. В расчете на человека стоимость такого набора составит чуть более $6.

За минувший год подешевели почти все ингредиенты из списка.

Индейка, главное блюдо традиционного застолья, снизилась в цене на 5,6% - теперь тушку весом 16 фунтов (7,3 кг) можно купить в среднем за $27,35.

При этом в сообщении AFBF подчеркивается, что волонтеры сверяли цены в магазинах страны в период с 1 по 6 ноября, то есть до начала периода предпраздничных скидок, и сейчас индейка может оказаться существенно дешевле.

"Те, кто еще не купил индейку, могут обнаружить дополнительные скидки в предпраздничные дни", - говорится в пресс-релизе.

Сильнее всего подешевели взбитые сливки и клюква – на 22,8% и 18,3% соответственно. В то же время начинка для тыквенного пирога и булочки подорожали на 3,8% и 3% соответственно.

Несмотря на по-прежнему высокую инфляцию и перебои в цепочках поставок, США занимают первое место среди 104 стран мира по доступности продуктов питания. Американцы тратят на еду всего 6,7% располагаемых доходов. В Сингапуре, занимающем второе место, доля составляет 8,4%, отмечает AFBF. В то же время жители пяти стран мира тратят на еду более 50% дохода, а в Нигерии этот показатель достигает 59%.

США
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