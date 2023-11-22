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Американцы сократят на 9% расходы на празднование Дня благодарения в этом году

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американцы, которые будут организовывать праздничный ужин по случаю Дня благодарения, потратят в этом году, как ожидается, в среднем $361 на продукты, напитки и украшения. Об этом свидетельствуют результаты опроса LendingTree.

Это примерно на 9% ниже прошлогоднего показателя, который составлял $396.

Среди более 2 тыс. человек, принявших участие в исследовании, 60% планируют или рассматривают возможность празднования Дня благодарения в этом году и ожидают в среднем 11 гостей. При этом 60% из тех, кто намеревается организовать праздничное мероприятие, отметили, что высокая инфляция оказала влияние на их планы и бюджет.

Почти четверть (24%) респондентов заявили, что высокие затраты могут стать причиной отказа от празднования Дня благодарения в следующем году.

Расходы на праздник у семей с детьми до 18 лет превышают средний уровень и составят $469. Затраты американцев, относящихся к поколению миллениалов (в возрасте от 27 до 43 лет), в среднем ожидаются на уровне $458.

США
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