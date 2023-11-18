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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гуманитарный кризис в секторе Газа достиг невыносимых масштабов и не может больше продолжаться, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Al Jazeera. По его словам, необходимо срочно прекратить операцию Израиля в регионе.

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"Без сомнения, гуманитарный кризис по любым меркам... невыносим и не может продолжаться. Прекратите боевые действия, чтобы позволить гражданским лицам безопасно передвигаться, сделайте это на неопределенный период, чтобы способствовать беспрепятственному гуманитарному реагированию. Дайте жителям Газы передышку", - отметил Гриффитс.

Он добавил, что народу Газы нужно позволить отдохнуть от тех "ужасных вещей, что происходят в палестинском анклаве".

Накануне вечером, как пишет The Times of Israel, советник по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил на пресс-конференции, что Израиль даст согласие лишь на кратковременные периоды прекращения огня в секторе Газа с целью освободить как можно больше заложников.

Хроника 07 октября – 18 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН Мартин Гриффитс Израиль сектор Газа
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