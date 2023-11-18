Во Франции десятки тысяч человек вышли на акции за прекращение огня в Газе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Париже и десятках французских городов в субботу прошли манифестации солидарности с палестинским народом, участники требовали прекращения огня в секторе Газа.

Демонстрации организованы по призыву нескольких французских профсоюзов, к движению присоединились левые политические партии, отмечает газета Le Parisien.

По данным крупнейшего профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда, акции прошли в 83 городах страны, в них приняли участие около 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. - в Париже (7 тыс., по сведениям полиции). Кроме того, шествия прошли в крупнейших городах Франции - Марселе, Лионе, Бордо, Страсбурге, Ренне, Монпелье и многих других.

Организаторы демонстрации призывали к "немедленному прекращению огня и снятию блокады" с сектора Газа, "прекращению бомбардировок и насильственного перемещения населения", к "освобождению заложников и пленных".

Le Parisien пишет, что в субботу в Европе манифестанты также вышли на улицы Лассабона (Португалия), Амстердама (Голландия) и Варшавы (Польша).

Тем временем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что наращивает масштаб операции в секторе Газа.

"Южное командование продолжает расширять боевые операции, охватывая новые кварталы в секторе Газа, проводя операции в районах Зайтун и Джабалийя. Это необходимо, чтобы наносить удары по террористам и по инфраструктуре ХАМАС", - отмечается в сообщении.