Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 ноября

Эвакуация больницы Аль-Шифа, Байден назвал цель поддержки Израиля и Украины, попытка атаки дрона ВСУ на Москву

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВОЗ намерена эвакуировать всех пациентов и сотрудников больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Согласно заявлению организации, в настоящее время в медицинском комплексе находятся 25 сотрудников и 291 пациент. Ситуацию в Аль-Шифе ВОЗ оценивает как очень сложную, называя больницу "зоной смерти".

- Джо Байден назвал своей целью сдерживание конфликтов на Украине и в Газе. "Наш решительный настрой на поддержку Украины сегодня - это инвестиция в нашу собственную безопасность", - написал президент США в статье, опубликованной в The Washington Post.

- Силы ПВО пресекли в Богородском городском округе атаку украинского дрона на Москву. Поселок Ровеньки в Белгородской области попал под обстрел ВСУ, никто не пострадал.

- Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников и приостановке боевых действий. The Washington Post ознакомилась с "подробным" шестистраничным документом, в котором говорится о прекращении огня как минимум на пять дней. В это время 50 или более из примерно 240 заложников, захваченных ХАМАС в Израиле, будут освобождать группами каждые 24 часа.

- Во Франции десятки тысяч человек вышли на акции за прекращение огня в Газе. Манифестации прошли в 83 городах страны, в них приняли участие около 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. - в Париже (7 тыс., по данным полиции).

- Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Французы разгромили со счетом 14:0 сборную Гибралтара в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.