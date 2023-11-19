Йеменские повстанцы пригрозили атаковать суда, относящиеся к компаниям Израиля

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы будут наносить удары по любым судам, которыми владеют или управляют израильские компании, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

Представитель повстанцев Яхья Сариа уточнил, что целями будут также считаться суда под флагом Израиля. Он призвал все страны мира отозвать своих граждан, состоящих в экипажах на судах указанных категорий.

Ранее поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники. При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркивал, что различные вооруженные группы в Сирии, Ираке, Йемене самостоятельно принимают решения о своих действиях.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, достигло 12,3 тыс. человек, примерно 30 тыс. были ранены.