СМИ сообщили о возможном захвате йеменскими повстанцами израильского судна

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы, по имеющимся данным, взяли на абордаж израильское судно Galaxy Leader в Красном море, сообщает в воскресенье Al Arabiya.

На борту находятся 22 человека.

В свою очередь издание Haaretz отмечает, что Израиль проверяет эту информацию. При этом на борту нет граждан Израиля.

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, достигло 12,3 тыс. человек, примерно 30 тыс. были ранены.