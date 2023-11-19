В Аргентине стартовал второй тур президентских выборов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Аргентине в воскресенье начался второй тур президентских выборов.

Первый тур состоялся 22 октября. По его итогам, ни один из участников не смог заручиться поддержкой большинства избирателей. Во второй тур вышли 51-летний министр экономики Серхио Масса, представляющий правящую левоцентристскую коалицию "Союз ради родины", и 52-летний экономист, либертарианец от партии "Свобода наступает" Хавьер Милей.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (14:00 по Москве), голосование продлится 10 часов. Предварительные результаты народного волеизъявления должны начать поступать примерно три часа спустя после закрытия участков.

Согласно недавнему опросу, у Милея чуть больше шансов на победу, чем у Массы. За неделю до второго тура почти 49% респондентов заявляли, что готовы отдать свой голос за либертарианца, 45% - за министра экономики. Остальные 6% отмечали, что пока не определились.

Следующий президент Аргентины вступит в должность 10 декабря и пробудет на этом посту до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей заявлял, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу. Масса в одной из своих предвыборных речей заявил, что намерен двигаться к "экономической современности, очевидно, с бюджетным балансом и, очевидно, с накоплением валютных резервов". Он также подвергал критике планы Милея по долларизации экономики.

Аргентина сейчас переживает непростую экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.