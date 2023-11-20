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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины
Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Либертарианец от партии "Свобода наступает" Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Согласно данным Национальной избирательной палаты страны, после подсчета более 94% голосов Милей набрал свыше 55% голосов (более 13,78 млн).

Его соперник министр экономики Серхио Масса, представляющий правящую левоцентристскую коалицию "Союз ради родины", еще до объявления официальных результатов признал победу Милея.

"Милей - президент, избранный на следующие четыре года", - сказал Масса, добавив, что уже позвонил Милею, чтобы поздравить его.

Новый президент вступит в должность 10 декабря и пробудет на посту до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей заявлял, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу. В частности, он обещал провести долларизацию экономики. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменит государственные субсидии.

Аргентина сейчас переживает сложную экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.

Аргентина Хавьер Милей Серхио Масса
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