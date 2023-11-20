Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв операции израильской армии в секторе Газа превысило отметку в 13 тысяч человек, сообщают израильские СМИ со ссылкой на подсчеты ХАМАС.

Согласно утверждениям этого палестинского движения, среди погибших - 5,5 тысяч детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, 30 тысяч жителей Газы получили ранения.

Других палестинских источников информации о числе погибших нет: в первые недели израильской операции такие данные передавало сформированное ХАМАС министерство здравоохранения Газы. Однако позже эта структура заявила, что не может обновлять информацию: из-за высокой интенсивности боевых действий врачи и спасатели не успевают вывозить тела всех погибших из ряда районов.

Израильская сторона и США ранее подвергали сомнению цифры, передаваемые палестинскими медиками. При этом в Вашингтоне признавали, что число жертв конфликта - существенное.

Хроника 07 октября – 20 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Деятели культуры провели в Париже "аполитичный" марш за мир на Ближнем Востоке

Деятели культуры провели в Париже "аполитичный" марш за мир на Ближнем Востоке

Что произошло за день: воскресенье, 19 ноября

Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией

Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией

В Израиле заявили, что захваченное повстанцами Йемена судно является британским

СМИ сообщили о возможном захвате йеменскими повстанцами израильского судна

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО
Обострение палестино-израильского конфликта

Хаменеи призвал исламские страны на время прервать отношения с Израилем

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наращивает удары по северу сектора Газа

Силы ООН покинули девять из двенадцати своих баз в Мали

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });