ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв операции израильской армии в секторе Газа превысило отметку в 13 тысяч человек, сообщают израильские СМИ со ссылкой на подсчеты ХАМАС.

Согласно утверждениям этого палестинского движения, среди погибших - 5,5 тысяч детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, 30 тысяч жителей Газы получили ранения.

Других палестинских источников информации о числе погибших нет: в первые недели израильской операции такие данные передавало сформированное ХАМАС министерство здравоохранения Газы. Однако позже эта структура заявила, что не может обновлять информацию: из-за высокой интенсивности боевых действий врачи и спасатели не успевают вывозить тела всех погибших из ряда районов.

Израильская сторона и США ранее подвергали сомнению цифры, передаваемые палестинскими медиками. При этом в Вашингтоне признавали, что число жертв конфликта - существенное.