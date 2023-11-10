Число жертв в секторе Газа превысило 11 тыс. человек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В секторе Газа с начала израильской военной операции погибли свыше 11 тыс. человек, сообщают в пятницу арабские СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

Ранее на этой неделе поступали данные о 10,8 тыс. жертв.

Отмечается, что среди погибших - 4,5 тыс. детей и 3 тыс. женщин.

Еще более 27 тыс. человек получили ранения.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.