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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

ВВС Израиля нанесли за день удары по 250 объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли за день удары по 250 объектам ХАМАС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала данные, что за день израильская авиация атаковала 250 объектов группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает во вторник "Гаарец".

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В частности, ВВС Израиля наносили удары по ракетным установкам ХАМАС, отрядам группировки и другим объектам инфраструктуры. Также израильский вертолет атаковал площадку для пуска ракет, откуда минувшей ночью ХАМАС обстреливала центральный Израиль.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что военные захватили ряд ключевых объектов ХАМАС в районе Зейтун на юге города Газа. 188-я бригада ЦАХАЛ взяла под контроль командный центр бригады группировки в городе и штаб-квартиру батальона "Зейтун". Также военным удалось уничтожить мастерскую по производству вооружения группировки "Исламский джихад", где находились ракеты дальнего радиуса действия, склады с оружием и взрывчаткой, подземные проходы.

В свою очередь "Аль-Арабийя" сообщает со ссылкой на ХАМАС, что отряды группировки ведут ожесточенные бои с ЦАХАЛ в Зейтуне, район подвергается интенсивной бомбардировке.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12,9 тыс. человек.

Израиль
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