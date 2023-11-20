Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Информация о достижении между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в понедельник и освобождении ряда заложников не соответствует действительности, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

"На данный момент ничего нет", - заявил изданию высокопоставленный израильский чиновник.

В свою очередь, высокопоставленный член ХАМАС Иззат аль-Ришек сказал: "Нет правды в том, что сообщили СМИ, ссылаясь на источники в ХАМАС, относительно сделки по обмену, начинающейся сегодня".

Палестинские собеседники и египетский источник издания Haaretz также упомянули, что в настоящее время нет соглашения о прекращении огня или обмене пленными.

Ранее иорданская газета Al-Ghad сообщила со ссылкой на источник в ХАМАС, что достигнуто соглашение о пятидневном прекращении огня, которое начнется в 11:00 понедельника. В рамках договоренности 50 удерживаемых ХАМАС заложников якобы будут освобождены в обмен на 50 палестинских заключенных в израильских тюрьмах.