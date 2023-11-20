Сторонники Хавьера Милея празднуют его победу на выборах президента Аргентины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Массовыми гуляниями отметили победу своего кандидата в президенты либертарианца Аргентины Хавьера Милея его сторонники - сразу после того как стало известно, что он одерживает победу на выборах, у штаб-квартиры его партии "Свобода наступает" в Буэнос-Айресе начали собираться шумные толпы празднующих, сообщает Associated Press.

"Мы более не хотим прошлого, мы рассчитываем на будущее", - приводит агентство слова одного из присутствовавших.

"Мы верим в то, что что-то измениться. Конечно, это непросто, это не случится на следующий день. Мы должны работать вместе, не он один", - говорили собеседники агентства.

Bloomberg в комментарии отмечает, что в ближайшее время перед Милеем будут стоять четыре основные проблемы: во-первых, это определенный политический вакуум, связанный с кардинальным изменением в высшем руководстве страны и с учетом того, что у самого Милея нет опыта руководства. Ситуация осложняется тем, что проигравший кандидат от доныне правящей партии "Союз ради родины" Серхио Масса принял решение уйти в отставку с поста министра экономики в условиях, когда страна находится в непростой экономической ситуации, в частности, инфляция в Аргентине составляет 143%.

Еще одним серьезным вызовом для Милея, считает Bloomberg, станет отсутствие поддержки в парламенте, где депутаты от его партии составляют меньшинство.

Кроме того, Милей пока не обозначил, кто будет министром экономики в его администрации - это назначение видится наблюдателям особенно важным ввиду нынешнего экономического положения Аргентины.

Четвертым вызовом для Милея может стать обещанная им "шоковая терапия", которая может породить недовольство в обществе. Аналитики полагают, что сейчас Милею следовало бы выступить со стабилизационным планом, который устроил бы людей.

В то же время, в его предвыборных речах звучали планы закрытия центрального банка, долларизации экономики, а также упразднения министерств образования и здравоохранения.

Пока и сторонники, противники избранного президента Аргентины сравнивают его с бывшим президентом США Дональдом Трампом и бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Однако ряд экспертов полагает, что после того, как 10 декабря Милей займет кресло в президентском дворце, его риторика станет более умеренной.

Согласно данным подсчета 99% бюллетеней, за Милея во втором туре президентских выборов, которые состоялись в воскресенье, отдали голоса 56% избирателей, за выдвиженца от правящей партии Массу - 44%.