Кремль будет учитывать заявления, которые Хавьер Милей сделает после инаугурации

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на некоторые заявления, которые победитель президентских выборов в Аргентине Хавьер Милей делал в ходе предвыборной кампании, но в двусторонних отношениях будут ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он сделает после инаугурации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы двусторонних отношений России и Аргентины с учетом заявлений Милея, выступавшего за отказ работать с Россией, Бразилией и Китаем.

"Мы, разумеется, с уважением относимся к выбору аргентинского народа, Аргентина - это очень важная страна Южной Америки, у нас с ней достаточно хорошие отношения, - сказал Песков. - Мы, разумеется, обращали и обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации".

"Вот мы ждем как раз прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений, - добавил он и отметил, что Россия "выступает за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной".