Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первое в мире одобрение терапии на основе CRISPR, возмущение верхней ионосферы Земли от самого яркого гамма-всплеска, а также пойманные электроны в трехмерном кристалле

Мадагаскарские лемуры Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Самый яркий гамма-всплеск в истории GRB221009A породил сильные возмущения в верхней ионосфере Земли (на высоте 507 км), которые впервые удалось зарегистрировать. Они объясняются масштабным процессом фотоионизации частиц в земной атмосфере высокоэнергетическими гамма-квантами. До этого такие явления наблюдались в нижних слоях ионосферы. Гамма-всплески представляют собой наиболее яркие вспышки электромагнитного излучения во Вселенной, возникающие при слияниях компактных объектов или при взрывах сверхновых. Гамма-всплеск GRB221009A был зафиксирован 9 октября 2022 года в созвездии Стрельца, излучение шло до Земли 1,9 млрд лет.

- В Великобритании официально одобрили терапию на основе технологии CRISPR/Cas. Она стала первой страной, принявшей подобное решение. Препарат предназначен для лечения двух видов наследственной анемии у пациентов в возрасте 12 лет и старше. Лекарство называется эксагамглоген аутотемцел (экса-цел, exa-cel, торговое название Casgevy). Его назначение в том, что у пациента забирают кроветворные стволовые клетки костного мозга, редактируют их в лаборатории и вводят обратно. До этого организм подготавливают к принятию этих клеток. Весь процесс занимает несколько месяцев. Предполагается, что препарат должен излечить пациента на длительный срок, потенциально пожизненно.

- Ученые оценили потери лесов на охраняемых территориях Мадагаскара в 2015-2017 годах, экстраполировали результаты в будущее и пришли к выводу, что к 2050 году лесной покров на них сократится на 25 процентов. При этом заповедники, национальные парки и памятники природы пострадают меньше, чем охраняемые территории с менее строгой защитой. Предполагается, что у большинства видов мадагаскарских лемуров через 25 с лишним лет все еще будет достаточно лесов для выживания.

- Самки ткачиковых воробьев решили отложить яйца покрупнее, чтобы потом разделить заботу о птенцах с помощницами. Чем больше было помощниц, тем сильнее матери вкладывались в потомство в пренатальном периоде, и меньше – после появления птенцов на свет.

- Физикам удалось поймать электроны в трехмерном кристалле на основе сплава никеля и кальция. В этом кристалле с решеткой, напоминающей рисунком японские корзины, ученые обнаружили трехмерную плоскую электронную зону. По словам ученых, дальнейшее изучение и настройка таких структур может пролить свет на взаимодействие электронной корреляции, электрон-фононного взаимодействия и плоскозонных состояний в этом семействе материалов. В частности, это может привести к созданию сверхпроводимости при более высоких температурах. Однако в последнее время создателей сверхпроводников при комнатной температуре преследуют неудачи.

- В 70-е годы во дворе шведского священника раскопали языческий некрополь. В трех лодочных погребениях археологи нашли вместе с останками людей кости собак. Как минимум две из трех особей выглядели как современные борзые собаки. По-видимому, охота с использованием ловчих собак была одним из способов времяпрепровождения у элиты племени свеев. Охотничьи собаки встречаются в статусных могилах этой эпохи по всему региону. Иногда вместе с ними хоронили и хищных птиц: соколов, ястребов, сов или орлов.

- Астрономы отыскали "Тасманийского дьявола" в космосе. Так назвали необычный транзиент в далекой галактике, который может быть связан с магнитаром или аккрецирующей черной дырой.

- 18 ноября, в субботу, компания SpaceX попыталась во второй раз провести испытания сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Starship. Запуск был осуществлен с частного космодрома Starbase в штате Техас. После отделения первая ступень ракеты взорвалась в воздухе, связь с кораблем была потеряна примерно через 10 минут. Первая попытка, состоявшаяся почти семь месяцев назад, окончилась взрывом ракеты-носителя через четыре минуты после старта. В SpaceX считают успешным второй испытательный полет, поскольку разделились первая ступень (ракета-носитель Super Heavy) и вторая ступень (корабль Starship), при этом ракета пролетела дальше и дольше.

- В массовой культуре слово "квантовый" – чаще всего маркетинговая уловка. В случае с игрой Quantum Break "(Квантовый разлом") все иначе. В N+1 поделились находками физика Марата Хамадеева, скрупулезно распутавшего все ее квантовые сложности. По его мнению, "Разлом" – самая осмысленная с точки зрения современной теоретической физики игра из всех ему знакомых. Она, как отмечается, оставляет позади не только Mass effect и Bioshock Infinite, но даже и Black Mesa – ремейк знаменитой Half-Life, с большим количеством досок хардкорного научного содержания.