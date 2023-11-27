Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Открытие частицы Аматэрасу, потенциальный ледник на Меркурии и каракары, решающие головоломки не хуже какаду

Фото: Sylvain Cordier/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Наземный комплекс детекторов Telescope Array обнаружил "частицу Аматэрасу" – чрезвычайно энергичного представителя частиц космических лучей сверхвысоких энергий, которые долетают до Земли крайне редко. Связанный с частицей широкий атмосферный ливень был обнаружен ранним утром в мае 2021 года, из-за чего событие назвали частицей Аматэрасу – в честь японской богини Солнца. Ученые не смогли определить возможный источник частицы: направление ее прибытия указывает на локальную пустоту в крупномасштабной структуре Вселенной.

- "Джеймс Уэбб" нашел в космосе "лозу" – так ученые прозвали огромную структуру из 20 галактик. Предполагается, что она в процессе эволюции может стать массивным скоплением галактик.

- Американские ученые сообщили об успехе первой фазы испытаний моноклональных антител, которые активируют рецепторы к "гормону насыщения" лептину. Экспериментальный препарат снизил массу тела у людей с ожирением при нехватке этого гормона. Кроме того, он радикально улучшил метаболические показатели и помог похудеть пациентке с атипичной липодистрофией. Эффект был настолько ощутимый, что она перестала нуждаться в опиоидных анальгетиках и практически избавилась от депрессии.

- Южные каракары – представители отряда соколообразных, – которые обитают на Огненной Земле и Фолклендских островах, справляются с решением головоломок не хуже, чем танимбарские какаду – признанные интеллектуалы птичьего мира. Эксперимент продлился 17 дней. Каждая особь прошла до пяти испытаний. Столкнувшись с экспериментальной установкой, птицы регулярно придумывали новые решения, которые помогали им добраться до мяса. При этом одни особи справлялись с решением задач лучше, а другие хуже, с каждой попыткой каракары справлялись с головоломками все лучше. Исследователи также допустили, что высокий уровень любопытства у этих птиц сохраняется на протяжении всей жизни.

- Планетологи получили новые доказательства того, что Меркурий не является сухой планетой, а может скрывать в себе глубинные запасы летучих веществ. Они простираются на глубину до несколько километров и могли образоваться на начальном этапе формирования планеты. В частности, морфология ударного бассейна Радитлади в северной части планеты делает его потенциальным ледником на основе летучих солей и органических веществ.

- Исследователям удалось получить первые изображения гигантской чешуехвостой крысы в естественной среде обитания. Однако уже вскоре она может полностью исчезнуть – из-за вырубки леса.

- Инженеры из Японии и Великобритании разработали прототип гибкого роботизированного манипулятора в виде выдвижного щупальца, которое может вытягиваться в длину на величину почти до полуметра, и изгибаться с минимальным радиусом 125 мм. Одно из главных преимуществ выполненных в виде щупалец манипуляторов для роботов заключается в их гибкости и подвижности. За счет этих свойств, робощупальца могут проникать в труднодоступные места, что делает их перспективными, например, для применения в хирургии.

- Как хорошо было бы иметь в мозге какие-нибудь специальные забывательные клетки, чтобы избавиться от лишних воспоминаний. Хорошая новость: они там и правда есть. Дело за малым – научиться ими управлять.

- Хотя причины многих когнитивных и психических нарушений остаются неизвестными, врачи и ученые продолжают находить все новые факторы риска этих состояний. Так, американские неврологи выяснили, что высокий титр антител к герпесвирусу второго типа связан с истончением коры больших полушарий. Кора истончается еще больше, если человек помимо герпеса заразился еще и легочной хламидией.