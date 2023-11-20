КНДР уведомила Японию о планах запустить спутник в конце ноября

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея проинформировала Токио о планах провести в ближайшие дни запуск ракеты-носителя со спутником, передает в понедельник телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Согласно сообщению, Пхеньян может осуществить запуск в период с 22 ноября по 1 декабря в направлении Желтого и Южно-Китайского морей.

Это будет уже третья подобная попытка КНДР. Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе текущего года.