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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

КНДР уведомила Японию о планах запустить спутник в конце ноября

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея проинформировала Токио о планах провести в ближайшие дни запуск ракеты-носителя со спутником, передает в понедельник телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Согласно сообщению, Пхеньян может осуществить запуск в период с 22 ноября по 1 декабря в направлении Желтого и Южно-Китайского морей.

Это будет уже третья подобная попытка КНДР. Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе текущего года.

Япония КНДР
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