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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Япония примет меры предосторожности на фоне запуска северокорейского спутника

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительством принимаются меры к тому, чтобы вынудить КНДР отказаться от запуска спутника, однако японским министерствам и ведомствам поручено подготовиться к непредвиденным ситуациям.

"Мы предпримем все возможные усилия (...) и будем сотрудничать с другими странами, чтобы совместно требовать отмены запуска. К тому же я поручил принять все необходимые меры предосторожности на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал Кисида во вторник утром журналистам.

Ранее сообщалось, что Северная Корея проинформировала Японию о планах провести в ближайшие дни запуск ракеты-носителя со спутником.

Пхеньян заявил, что может осуществить запуск в период с 22 ноября по 1 декабря в направлении Желтого и Южно-Китайского морей.

Как отмечают японские СМИ, ожидается, что фрагменты северокорейской ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии - к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и в Тихом океане к востоку от Филиппин.

Это будет уже третья подобная попытка КНДР. Запуски в мае и августе текущего года закончились неудачей.

Япония Фумио Кисида КНДР
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