США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон решил предоставить Киеву очередной пакет военной помощи, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В Киеве министр обороны США Остин объявил о новом пакете военной помощи", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

Пентагон поясняет, что в пакет войдут среди прочего ПЗРК Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS и ракеты для нее, противотанковые ракетные комплексы TOW, ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT4, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм.

Кирби напомнил, что Белый дом нуждается в дополнительных средствах для дальнейшей поддержки Украины.

"Мы вновь хоти призвать Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование, который мы направили, чтобы мы могли и дальше помогать Украине", - сказал он.

Ранее в ноябре президент США Джо Байден подписал документ о двухэтапном финансировании правительства, который позволит предотвратить приостановку его работы (шатдаун). Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но в то же время и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы Соединенных Штатов.