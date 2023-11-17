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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Байден одобрил временное финансирование правительства США во избежание шатдауна

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал документ о двухэтапном финансировании правительства, который позволит предотвратить приостановку его работы (шатдаун), говорится на сайте Белого дома.

Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но в то же время и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Сенат США вечером 15 ноября по местному времени одобрил законопроект о продлении финансирования правительства. До этого соответствующий документ поддержали члены Палаты представителей.

Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

Спикер палаты Майкл Джонсон 11 ноября обнародовал временный законопроект о расходах, который призван продлить государственное финансирование на нынешнем уровне для некоторых федеральных агентств до 19 января, в то время как другие ведомства будут финансироваться до 2 февраля. Таким образом, крайние сроки принятия законопроектов об ассигнованиях на весь год разделены на две даты. До окончания срока действия документа Палата представителей и Сенат должны будут договориться по уровням финансирования правительства.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что поддержал двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, без включения в него помощи Украине.

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По его словам, предложение, с которым выступил Джонсон, является "ответственной мерой, которая позволит избежать оплошностей в федеральных расходах" и позволит конгрессменам завершить работу над ежегодными законопроектами о бюджете в течение ближайших двух месяцев.

На прошлой неделе лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис назвал пошаговый подход Джонсона "неудачным". При этом он подчеркнул, что исключение из законопроекта сокращения расходов и поправок делает его более привлекательным для демократов. Джеффрис отметил, что такой законопроект "является единственным путем вперед".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала план Джонсона "рецептом для еще большего хаоса и новых шатдаунов".

В конце сентября конгресс принял резолюцию по временному бюджету, которая позволила избежать прекращения финансирования федеральных органов власти. Соответствующий законопроект предусматривал финансирование работы правительства на 45 дней.

США Джо Байден
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