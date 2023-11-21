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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Германии Борис Писториус во вторник начал визит на Украину, о котором предварительно не сообщалось, передает телеканал ZDF.

"Я рад снова оказаться здесь", - заявил министр на железнодорожном вокзале в Киеве.

По данным ZDF, основные темы поездки – обучение Германией украинских военнослужащих и поставки военной помощи. У Писториуса запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Это вторая поездка Писториуса на Украину с момента его вступления в должность министра обороны. Накануне в Киеве также побывал шеф Пентагона Ллойд Остин.

ФРГ считается вторым по значению поставщиком военной помощи Украине, после США. Однако ранее высказывались опасения, что в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке Запад может сократить помощь Украине. В свою очередь Писториус ранее заявлял, что Берлин не прекратит поддерживать Украину.

Ранее в ноябре немецкие СМИ сообщали, что, по их данным, правительство ФРГ намерено в 2024 году выделить 8 млрд евро на оказание военной помощи Украине. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

Германия Украина
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