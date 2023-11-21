МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

Также о скором достижении договоренности заявили представители ХАМАС

Инсталляция в Тель-Авиве в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - МИД Катара заявил, что переговоры по заложникам, которых ХАМАС захватил в Израиле, и по завершению боевых действий находятся на завершающей и самой критичной стадии и что договоренность о прекращении огня близка, как никогда, пишет Ha'aretz.

Ранее представитель ХАМАС Иззат эль-Решик сообщил телеканалу Al Jazeera, что руководство Катара в ближайшие часы объявит от достигнутых договоренностях. По его словам, Израиль и ХАМАС могут договориться о временном прекращении огня в обмен на организацию доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, а также об обмене части заложников - израильских женщин и детей на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

По словам Эль-Решика, эти условия приемлемы для лидеров боевого крыла ХАМАС.

Он также заявил, что Израиль пытается диктовать на переговорах свои условия, продолжая атаковать Газу, и пообещал, что сопротивление Израилю не прекратится.

Руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что появилась перспектива договориться с Израилем о прекращении огня, писала The Times of Israel. Палестинские источники издания уточняли, что возможна договоренность о пятидневном прекращении огня и частичном обмене заложников на заключенных израильских тюрем.

The Washington Post также сообщала, что Израиль, США и ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое позволит освободить часть заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.

Сделка предусматривала, что Израиль и ХАМАС остановят все военные действия как минимум на пять дней, в то время как "первоначально 50 или более" из примерно 240 заложников, захваченных в Израиле 7 октября, "будут освобождаться партиями каждые 24 часа".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 ноября опровергал "множество неверных сообщений" о соглашении, которые появились в последние дни.