Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

Также о скором достижении договоренности заявили представители ХАМАС

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам
Инсталляция в Тель-Авиве в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - МИД Катара заявил, что переговоры по заложникам, которых ХАМАС захватил в Израиле, и по завершению боевых действий находятся на завершающей и самой критичной стадии и что договоренность о прекращении огня близка, как никогда, пишет Ha'aretz.

Ранее представитель ХАМАС Иззат эль-Решик сообщил телеканалу Al Jazeera, что руководство Катара в ближайшие часы объявит от достигнутых договоренностях. По его словам, Израиль и ХАМАС могут договориться о временном прекращении огня в обмен на организацию доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, а также об обмене части заложников - израильских женщин и детей на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

По словам Эль-Решика, эти условия приемлемы для лидеров боевого крыла ХАМАС.

Он также заявил, что Израиль пытается диктовать на переговорах свои условия, продолжая атаковать Газу, и пообещал, что сопротивление Израилю не прекратится.

Руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что появилась перспектива договориться с Израилем о прекращении огня, писала The Times of Israel. Палестинские источники издания уточняли, что возможна договоренность о пятидневном прекращении огня и частичном обмене заложников на заключенных израильских тюрем.

The Washington Post также сообщала, что Израиль, США и ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое позволит освободить часть заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.

Сделка предусматривала, что Израиль и ХАМАС остановят все военные действия как минимум на пять дней, в то время как "первоначально 50 или более" из примерно 240 заложников, захваченных в Израиле 7 октября, "будут освобождаться партиями каждые 24 часа".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 ноября опровергал "множество неверных сообщений" о соглашении, которые появились в последние дни.

Хроника 07 октября – 21 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар МИД США ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Столтенберг и Вучич обсудили возможное возобновление военных учений НАТО и Сербии

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля окружили город Джебалия на севере сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли за день удары по 250 объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли за день удары по 250 объектам ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 21 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Гутерриш назвал беспрецедентным число погибших гражданских лиц в Газе

Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею

Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею

Япония примет меры предосторожности на фоне запуска северокорейского спутника

Обострение палестино-израильского конфликта

Сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в Газу

Сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в Газу

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });