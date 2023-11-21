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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах о возможном освобождении заложников, захваченных группировкой ХАМАС, наметился прогресс.

"Нам удалось добиться прогресса. Я надеюсь, что вскоре будут хорошие новости", - приводит газета "Гаарец" слова Нетаньяху.

Издание также отмечает, что на фоне сообщений о возможности заключения соглашения о заложниках кабмин Израиля соберется в 20:00 (21:00 по Москве) на заседание.

Ранее "Гаарец" со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что Катар позднее во вторник опубликует детали договоренностей между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем по освобождению заложников в секторе Газа.

Со своей стороны, в МИД Катара заявили, что ХАМАС и Израиль как никогда близки к соглашению по прекращению огня.

Газета The Washington Post в свою очередь сообщала, что Израиль, США и ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое позволит освободить часть заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.

Сделка предусматривала, что Израиль и ХАМАС остановят все военные действия как минимум на пять дней, в то время как "первоначально 50 или более" из примерно 240 заложников, захваченных в Израиле 7 октября, "будут освобождаться партиями каждые 24 часа".

Хроника 07 октября – 21 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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