Британский регулятор окончательно одобрил сделку Broadcom по покупке VMware

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) окончательно одобрило сделку по покупке американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom разработчика технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc..

"После консультаций по предварительным результатам расследования и с учетом мнений лиц, которых затронет эта сделка, проводившая его комиссия подтвердила, что ее окончательное решение заключается в том, что сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции, и тем самым одобрила ее в Великобритании", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Это решение означает завершение расследования CMA, отмечается в примечаниях к пресс-релизу.

Британский регулятор предварительно одобрил сделку в июле. Он опасался, что транзакция негативно повлияет на конкурентов Broadcom, если их оборудование будет хуже работать (или вообще не будет работать) с программным обеспечением VMware для серверной виртуализации, однако по итогам проверки заключил, что потенциальная финансовая выгода компаний от того, что конкурирующие с Broadcom продукты будут хуже работать с ПО VMware, не превысит их потенциальные потери в плане недополученной выручки.

Сделка Broadcom и VMware оценивается в $69 млрд, включая $61 млрд собственных средств и $8 млрд долга. Это крупнейшее приобретение, ставшее предметом расследования CMA, и одна из крупнейших транзакций в истории отрасли.

В мае текущего года Broadcom и VMware договорились продлить срок завершения сделки до 26 августа. Им по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США, чтобы закрыть ее. В июле ее одобрила Европейская комиссия.

Акции Broadcom прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник, VMware - 5,4%.