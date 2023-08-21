Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Британский регулятор окончательно одобрил сделку Broadcom по покупке VMware

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) окончательно одобрило сделку по покупке американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom разработчика технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc..

"После консультаций по предварительным результатам расследования и с учетом мнений лиц, которых затронет эта сделка, проводившая его комиссия подтвердила, что ее окончательное решение заключается в том, что сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции, и тем самым одобрила ее в Великобритании", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Это решение означает завершение расследования CMA, отмечается в примечаниях к пресс-релизу.

Британский регулятор предварительно одобрил сделку в июле. Он опасался, что транзакция негативно повлияет на конкурентов Broadcom, если их оборудование будет хуже работать (или вообще не будет работать) с программным обеспечением VMware для серверной виртуализации, однако по итогам проверки заключил, что потенциальная финансовая выгода компаний от того, что конкурирующие с Broadcom продукты будут хуже работать с ПО VMware, не превысит их потенциальные потери в плане недополученной выручки.

Сделка Broadcom и VMware оценивается в $69 млрд, включая $61 млрд собственных средств и $8 млрд долга. Это крупнейшее приобретение, ставшее предметом расследования CMA, и одна из крупнейших транзакций в истории отрасли.

В мае текущего года Broadcom и VMware договорились продлить срок завершения сделки до 26 августа. Им по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США, чтобы закрыть ее. В июле ее одобрила Европейская комиссия.

Акции Broadcom прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник, VMware - 5,4%.

Broadcom VMware Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мегафон" выплатил 26 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

"Мегафон" выплатил 26 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });