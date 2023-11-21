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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Президент РФ счел важными гуманитарные паузы для освобождения заложников в Газе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта, заявил о важности таких пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа.

"Такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня, необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа", - сказал Путин во вторник, выступая на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

В этой связи президент России поддержал последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв об организации гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта.

Путин выразил признательность президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси и всем египетским коллегам за помощь в решении "непростых вопросов, связанных с обеспечением приема и отправки на родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта".

"И конечно, по большому счету самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия", - заявил Путин.

Владимир Путин БРИКС сектор Газа
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