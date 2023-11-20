Самолет МЧС РФ доставил в Москву 117 эвакуированных из Газы россиян

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 117 россиян, эвакуированных из Газы, сообщает телеграм-канал ведомства.

"Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

По информации министерства, часть из них отправились к родственникам, остальные - в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено 525 человек.