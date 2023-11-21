Axios сообщило о двух этапах обсуждаемой сделки ХАМАС и Израиля

Стороны договариваются об обмене трех палестинских заключенных на одного израильского заложника

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - На переговорах о прекращении огня и обмене заложников на заключенных между ХАМАС и Израилем может обсуждаться два этапа выполнения договоренностей, пишет Axios со ссылкой на два источника, непосредственно связанных с переговорами. Речь идет об обмене одного израильтянина на трех палестинцев.



По сведениям издания, о заключенной сделке катарские посредники могут объявить уже 21 ноября.

На первом этапе соглашения, как предполагается, ХАМАС освободит 50 женщин и детей, захваченных 7 октября в Израиле, а Израиль отпустит из тюрем 150 палестинцев, преимущественно женщин и детей. Среди освобождаемых заложников будут лица с двойным гражданством. Обмен будет продолжаться четверо суток, на протяжении которых в Газе будет действовать прекращение огня, сказал один из источников Axios.

Также на этом этапе Израиль позволит проехать в сектор Газа из Египта примерно 300 грузовикам с гуманитарной помощью.

На втором этапе ХАМАС освободит еще 50 израильских женщин, детей и стариков, в обмен на продление Израилем режима прекращения огня еще на несколько дней.

CNN, ссылаясь на источники, сообщал, что Израиль также готов пообещать ограничить полеты дронов-разведчиков над сектором Газа в эти дни.

О похожих условиях сделки сообщила и Ha'aretz, не называя свои источники, но отметила, что о втором этапе обмена удерживаемыми лицами стороны могут договориться отдельно.

Источники Channel 12 и AFP, на которых ссылается Times of Israel, говорят, что освобождение заложников-иностранцев отдельно не обсуждается и что военнослужащих ЦАХАЛа в обмен не включат. По данным собеседников AFP, обсуждается обмен 10 заложников на 30 палестинцев каждый день. Источник Times of Israel в правительстве Израиля говорит о возможном освобождении 12-13 заложников в день и что под обмен не попадут палестинцы, осужденные за убийство. Источники Channel 12 говорят, что обмен может начаться в четверг или в пятницу.

Израильский источник ранее сказал Axios, что заключение соглашения уже очень близко, и вечером 21 ноября его условия должно обсудить и окончательно утвердить или отклонить правительство в полном составе. В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что на переговорах о заложниках наблюдается прогресс.