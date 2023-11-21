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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Что произошло за день: вторник, 21 ноября

Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа, отмена тюремного срока для управляющей "Зимней Вишни", отказ Муратову в исключении из реестра иноагентов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, эта работа завершается, сообщил Сергей Шойгу. В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

- Владимир Путин поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта. Выступая на внеочередном саммите БРИКС, президент РФ заявил, что "гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня" необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан. Страны БРИКС по итогам саммита призвали к гуманитарному перемирию в секторе Газа.

- Управляющая сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" освобождена от наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью постановлением Мариинского городского суда Кемеровской области, оно вступило в силу 19 сентября. Об этом решении суда ранее не сообщалось. Надежда Судденок в ноябре 2021 года была приговорена к 13 годам и шести месяцам заключения, в июле 2023 года суд смягчил наказание на два месяца.

- Нетаньяху заявил, что в переговорах о возможном освобождении заложников наметился прогресс. По данным газеты "Гаарец", на фоне сообщений о возможном заключении соглашения кабмин Израиля соберется в 21:00 по Москве на заседание.

- Замоскворецкий суд Москвы отказал Дмитрию Муратову, признанному в России иноагентом, в исключении из реестра. Журналист просил суд признать незаконным решение Минюста. Он и его представители заявили, что обжалуют решение суда.

- Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам. Курс доллара США составил 87,87 руб. в 19:00 и находится ниже 88 руб. впервые с 30 июня. Евро к этому времени стоил 96,18 руб., ранее опускался ниже 96 руб. также впервые с 30 июня.

- Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к американскому JP Morgan Chase Bank.

- Мосгорсуд заочно арестовал Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом). Таким образом, было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на решение Бабушкинского суда Москвы, отказавшего следствию в заочном аресте Толоконниковой по делу о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

- Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру. Свое решение 33-летний спортсмен объяснил большим числом травм, полученных за последние несколько лет.

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