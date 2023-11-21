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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании по линии ОДКБ в Минске

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, совета министров обороны и комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске.

Мирзоян сообщил об этом своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику во вторник в ходе телефонного разговора, который инициировала белорусская сторона.

"В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ", - говорится в сообщении МИД Армении.

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Секретариат ОДКБ ранее во вторник заявил о продолжении работы над направлением в Армению мониторинговой миссии в соответствии с ранее принятыми решениями Совета коллективной безопасности (СКБ) организации.

"В соответствии с планом мероприятий по реализации решений ноябрьской (2022 года) сессии СКБ ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности организации в период председательства республики Беларусь в работе до настоящего времени находились два документа, имевших отношение к стабилизации обстановки на Южном Кавказе. Речь идет о проектах решения СКБ ОДКБ "О совместных мерах по оказанию помощи республике Армения" и заявления министров иностранных дел государств-членов организации в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе. Накануне заседаний уставных органов ОДКБ в Минске армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект заявления", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ, распространенном во вторник.

"Работа над проектом решения СКБ о направлении в Армению мониторинговой миссии и оказании других практических мер продолжается", - сообщили в секретариате.

22 ноября в Минске состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На 23 ноября запланировано проведение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Армения Белоруссия Минск ОДКБ
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