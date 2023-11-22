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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Спикер парламента Армении не будет участвовать в мероприятии ОДКБ в декабре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участие в мероприятии в рамках ОДКБ, которое пройдет в декабре.

"У Армении нет решения о выходе из ОДКБ, но я считаю, что мое участие в данном мероприятии при сложившейся ситуации нецелесообразно. А ситуация такова, что ОДКБ не выполняет и ранее не выполнила свои обязательства", - сказал Симонян журналистам в ходе брифинга в среду.

Он подчеркнул, что Армения своей позицией "пытается заставить этот механизм работать: получится - получится, не получится - очень плохо".

"Это ни в коем случае не замораживание отношений. Я уже проинформировал партнеров по ОДКБ, что не приму участие в данном мероприятии. Ответа от них до сих пор нет и думаю не будет. Уверен, что причины неучастия им понятны", - отметил спикер армянского парламента.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава Минобороны республики Сурен Папикян не примут участия в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске 22 ноября.

ОДКБ Армения Ален Симонян
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