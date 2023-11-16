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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В ОДКБ заявили, что Армения не подавала документов о выходе из организации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Армения официально не обращалась в ОДКБ по поводу выхода из этой организации, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе в организацию. Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации договора о коллективной безопасности - их не было. Каких-то документов на этот счет не поступало, я лично не видел", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Москве в четверг.

"В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к кавказскому региону, или собрались там выходить из Армении - ну даже близко в мыслях ни у кого такого нет", - сказал он.

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"Я думаю, что те трудности, которые переживает республика Армения, мудрые главы государств наших - они найдут способ решения", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

"То, что несколько ограниченное участие в совместных мероприятиях, проводимых в 2023 году было от Армении - всякая может складываться ситуация в государстве, и тут мы решения не обсуждаем. Вместе с тем они участвуют и в законотворческой деятельности, в рассмотрении документов организации, и в финансировании деятельности постоянно действующих уставных органов. Поэтому процесс идет", - сообщил Сидоров.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Официально сообщалось, что 23 ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

14 ноября правительство Армении сообщило, что премьер-министр этой страны Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске.

14 ноября ОДКБ сообщила, что накануне саммита, 22 ноября, в Минске пройдет совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Армения ОДКБ Анатолий Сидоров
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