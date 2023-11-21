Парламент ЮАР высказался за закрытие израильского посольства

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Южноафриканские парламентарии проголосовали за предложение о закрытии посольства Израиля в Претории, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

За такое предложение выступили 248 членов парламента, тогда как 91 высказался против. Предложение в большей степени является символическим: парламент в данном случае может лишь выразить свое мнение по данному вопросу. Само распоряжение о закрытии посольства может принять лишь правительство президента страны Сирила Рамафосы.

Ранее во вторник сообщалось, что Израиль отозвал посла в ЮАР Эли Белоцерковского для консультаций.

Отношения между ЮАР и Израилем в последнее время осложнились из-за ситуации в секторе Газа. Так президент Рамафоса недавно заявлял о том, что Израиль предпринимает в Газе действия, подпадающие под определение военных преступлений и геноцида.

Ранее в ноябре ЮАР отозвала посла в Израиле и вывела из страны весь дипломатический персонал.