Израильский посол отозван из ЮАР для консультаций

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Израиль отозвал посла в ЮАР Элиава Белоцерковски для консультаций после недавних заявлений руководства республики, сообщил израильский МИД. АР отмечает, что это решение принято накануне голосования в парламенте ЮАР о судьбе израильского посольства.

Агентство напоминает о росте напряженности в дипломатических отношениях двух стран и о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоса обвинил Израиль в совершении военных преступлений и геноцида в Газе.

На голосование в парламенте ЮАР вынесены вопросы о закрытии израильского посольства в Претории и о разрыве отношений до тех пор, пока в секторе Газа не будет установлен режим прекращения огня. Ранее в ноябре ЮАР отозвала посла из Израиля и вывела из страны весь дипломатический персонал.

12 октября Рамафоса предлагал стать посредником в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС.