ЮАР решила отозвать дипломатов из Израиля для консультаций

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти ЮАР в связи с ситуацией в секторе Газа приняли решение отозвать всех своих дипломатов из Израиля для обсуждения обстановки, приводят в понедельник местные СМИ слова министра в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

При этом в канцелярии выразили неудовольствие в связи с высказываниями посла Израиля в ЮАР относительно конфликта и отметили, что Израиль в данный момент наносит ущерб международному порядку.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате ее в анклаве, по оценке палестинского минздрава, погибли примерно 9,7 тыс. человек.

На прошлой неделе Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение группировки ХАМАС. Президенты Чили и Колумбии в свою очередь объявили об отзыве послов в Израиле, отозвали также посла Гондураса. Своего посла решила отозвать также Иордания.