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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Глава ЕК пообещала использовать прекращение огня для расширения гуманитарной помощи Газе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала достигнутые Израилем и ХАМАС договоренности о прекращении огня и освобождении части заложников и пообещала увеличить гуманитарную помощь Евросоюза Газе. Об этом говорится в ее специальном заявлении.

"Я разделяю радость семей, которые вскоре смогут снова обнять своих близких. И я очень признательна всем тем, кто в последние недели неустанно работал по дипломатическим каналам для достижения этого соглашения", - заявила она и призвала "террористическую организацию ХАМАС немедленно освободить всех заложников и позволить им благополучно вернуться домой".

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия "сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для гуманитарной помощи в секторе Газа".

Она сообщила, что поручила члену ЕК по антикризисному управлению Янезу Ленарчичу как можно быстрее увеличить объем дальнейших поставок помощи в Газу, чтобы смягчить гуманитарный кризис.

В ночь на 22 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС согласились на четырехдневное прекращение огня в секторе Газа. Израиль согласился на увеличение поставок гуманитарной помощи и топлива в регион. Предполагается, что в эти четыре дня ХАМАС будет отпускать группами первых 50 заложников - женщин и 30 детей. В обмен Израиль выпустит из тюрем 150 заключенных, не обвиняемых в убийствах.

Правительство Израиля опубликовало список имен 300 палестинских заключенных, которых могут обменять на захваченных ХАМАС 7 октября заложников, пишет The Times of Israel.

В списке 13 женщин, остальные - совершеннолетние мужчины и подростки. Большинство из них попали в тюрьмы за участие в беспорядках и бросание камней в израильтян. Вторую половину списка заключенных будут отпускать, по мере того и если ХАМАС согласится освобождать заложников помимо первых 50.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Еврокомиссия Евросоюз Израиль Урсула фон дер Ляйен ХАМАС
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