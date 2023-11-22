Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка (АПЛ) США прибыла в Южную Корею в среду, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на ВМС страны.

"Подводная лодка USS Santa Fe (SSN-763) класса "Лос-Анджелес" вошла утром в среду на военно-морскую базу Чеджудо на южном курортном острове", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что сообщение совпало с заявлением КНДР об успешном запуске разведывательного спутника.

АПЛ вместе с авианосцем USS Carl Vinson, который во вторник прибыл на военно-морскую базу в юго-восточном южнокорейском городе Пусан, входит в состав ударной группировки ВМС США, пишет "Ренхап".

Как сообщалось, КНДР объявила во вторник об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником.

В сообщении говорилось что ракета-носитель "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1", ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник: в мае и августе текущего года.