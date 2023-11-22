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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Южная Корея, США и Япония договариваются о совместных морских учениях в ближайшие выходные

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея ведет переговоры с США и Японией о проведении совместных морских учений вблизи Корейского полуострова в ответ на произведенный КНДР запуск военного спутника, сообщает "Ренхап" со ссылкой на правительственные источники.

"Мы проводим консультации по проведению совместных южнокорейско-американских и морских учений между Южной Кореей, США и Японией в южных водах Корейского полуострова в эти выходные", - сказал источник.

Он уточнил, что двусторонние учения, скорее всего, пройдут в субботу, а в воскресенье состоятся трехсторонние маневры.

Отмечается, что к учениям присоединится американский авианосец USS Carl Vinson, который сейчас находится в Пусане.

Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником.

Сообщалось, что ракета-носитель "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, в Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник: в мае и августе текущего года.

КНДР Ким Чен Ын Пхеньян Южная Корея Япония
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