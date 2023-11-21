Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

КНДР сообщила об успешном запуске ракеты со спутником

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейские власти объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

В Пхеньяне также указали, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ранее во вторник южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея осуществила пуск ракеты-носителя с "военным разведывательным спутником".

Накануне береговая охрана Японии сообщала, что Пхеньян проинформировал Токио о планах провести в ближайшие дни запуск ракеты-носителя со спутником.

Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник: в мае и августе текущего года.

Северная Корея Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине

Обострение палестино-израильского конфликта

Axios сообщило о двух этапах обсуждаемой сделки ХАМАС и Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

Столтенберг и Вучич обсудили возможное возобновление военных учений НАТО и Сербии

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля окружили город Джебалия на севере сектора Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });