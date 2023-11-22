ThyssenKrupp завершила IV финквартал и 2022/2023 фингод с чистым убытком

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG завершила с чистым убытком четвертый квартал и в целом 2022/2023 финансовый год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле-сентябре он составил 2,01 млрд евро против чистой прибыли в 389 млн евро, полученной за аналогичный период прошлого года. По итогам всего фингода был зафиксирован убыток в размере 2,07 млрд евро по сравнению с прибылью в 1,14 млрд евро годом ранее.

Выручка в четвертом финквартале уменьшилась на 17% до 8,81 млрд евро, за год – на 9% до 37,54 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики оценивали годовую выручку компании в среднем на уровне 39,94 млрд евро.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) – показатель, который ThyssenKrupp считает более информативным, – упала в июле-сентябре на 45% и составила 88 млн евро, рентабельность по ней опустилась до 1% с 1,5%. По итогам фингода скорректированная EBIT рухнула на 66% до 703 млн евро, рентабельность – до 1,9% с 5%.

Объем заказов за год сократился на 16%, составив 37,06 млрд евро.

Ухудшение финансовых показателей обусловлено ростом стоимости сырья и электроэнергии на фоне снижения цен на продукцию компании, а также сокращением выручки в европейском сталелитейном подразделении.

ThyssenKrupp сохранила дивиденды на уровне 0,15 евро на акцию.

Компания планирует завершить текущий фингод с чистой прибылью и получить выручку чуть выше прошлогоднего показателя. Скорректированная EBIT ожидается в диапазоне 700-900 млн евро.

Котировки акций ThyssenKrupp в ходе торгов в среду растут на 6%. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 0,4%, в то время как фондовый индекс DAX прибавил 1,3%.