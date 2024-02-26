"Красцветмет" стал владельцем российской структуры Thyssenkrupp

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова" ("Красцветмет", крупнейший аффинажный завод России) стало владельцем ООО "ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)" (Дзержинск), говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Согласно материалам, 22 февраля "Красцветмет" стал владельцем 99% в уставном капитале компании, еще 1% отошел АО "Аксион - редкие и драгоценные металлы" (АРДМ, Московская область, принадлежит "Красцветмету").

"Интерфакс" направил официальный запрос в "Красцветмет" с просьбой прокомментировать детали сделки.

По данным последнего опубликованного отчета ООО "ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)", в 2022 году ее единственным владельцем была Thyssenkrupp Industrial Solutions AG (Германия). Чистая прибыль ООО в 2022 году составила 13,9 млн рублей при выручке в 852,1 млн рублей. Данные за 2023 год отсутствуют.

"Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)" занимается, в частности, проектированием и строительством химических, нефтехимических и промышленных установок, добычей и переработкой полезных ископаемых, перегрузкой и складированием навалочных грузов, а также производством цемента.

Группа Thyssenkrupp, основанная в 1842 году, является ведущим производителем стали в Германии и ведет бизнес в 56 странах мира. Ее штат насчитывает около 100 тыс. человек.

"Красцветмет", по данным самой компании, - крупнейший в России производитель драгоценных металлов и изделий из них. Компания производит все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, а также ювелирные и технические изделия из них. Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю. В ноябре 2023 года, как сообщалось, завод подпал под санкции Великобритании.

В 2022 году "Красцветмет" получил самую низкую чистую прибыль с 1999 года (более ранние данные отсутствуют) - 120 млн рублей. По сравнению с 2021 годом показатель снизился в 120 раз. Выручка компании составила 72,5 млрд рублей. Данные за 2023 год отсутствуют.

АО "АРДМ", согласно сайту компании, занимается разработкой и последующим производством новых ионообменных материалов (смол, сорбентов) для селективного извлечения редких, редкоземельных и драгоценных металлов, а также разработкой технологий применения этих материалов. По данным последнего отчета компании, в 2022 году 95% ее акций принадлежали "Красцветмету", еще 5% - ООО "Биопласт".

Чистая прибыль АО "АРДМ" в 2022 году составила 535,3 млн рублей (против чистого убытка в 11,6 млн рублей в 2021 году) при выручке в 970,4 млн рублей (рост в 35,7 раза год к году). Данные за 2023 год отсутствуют.