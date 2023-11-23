Володин заявил о необходимости обмена образовательными практиками между РФ и КНР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Обмен практиками в сфере образования между Россией и Китаем необходим для создания технологий и инноваций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

"Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперед, создавая передовые отрасли и инновации", - сказал он.

Спикер отметил, что для достижения "высоких темпов роста экономики начинать необходимо с повышения качества образования". "Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Затем идет создание технологий, инновации, и уже потом экономический рост", - пояснил он.

"Все то же самое в обратном случае - страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования, и конечно, затем возникают большие проблемы в экономике", - добавил Володин.

Как отметил ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь, возглавляемый им вуз сотрудничает с МГУ, СПБГУ и РАН, данную работу планируется расширять, что станет вкладом в развитие отношений двух стран.

Володин также выступил за увеличение количества студентов, изучающих русский и китайский языки по обмену.

"Спрос на другие языки будет снижаться, а вот на русский и китайский будет только расти. Хочу поздравить и вас, и студентов, кто выбрали как русский, так китайский язык, вы для себя выбрали интересное будущее, точно без работы не останетесь", - сказал он.

По мнению спикера Госдумы, "тот, кто сегодня учит английский язык, должен понимать, что это "умирающий" язык".

По его словам, в настоящее время в российских вузах обучаются более 37 тысяч граждан Китая, это на 4,5 тысячи больше, чем в 2021 году; в китайских вузах обучается 7,5 тысяч граждан России.

При этом "динамика роста желающих учиться в России и Китае высокая, но этого в любом случае недостаточно, нам очень важно увеличивать образовательные обмены, чтобы количество студентов росло, мы лучше будем узнавать другу друга, а значит, будет больше стабильности в наших отношениях", добавил Володин.

"У нас говорят: без диалога нет доверия, без доверия нет развития, но для того, чтобы вести диалог, надо знать язык того, с кем ты ведешь диалог", - сказал он.

Спикер Думы отметил, что "отношения между странами настолько динамично развиваются, что требуется все больше тех, кто могли бы эффективно поддерживать коммуникации, зная русский и китайский языки".

"Нас объединяет - и Россию, и Китай - одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран, - построение суверенных государств", - добавил Володин.

Он отметил, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, достигнуты во многом благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу.

"Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - продолжил он.

Володин уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие, и размывается история, культура претерпевает изменения".

"Возможно, что идет потеря и языка. Как итог - страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - резюмировал председатель Госдумы.