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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Нетаньяху назвал лидеров ХАМАС целями "Моссада", где бы они не находились

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил разведслужбе "Моссад" принимать меры против лидеров террористической группировки ХАМАС, где бы те ни находились. Как пишет Jerusalem Post, премьер сообщил об этом журналистам.

Это означает, что "Моссаду" поручено преследовать их и за пределами сектора Газа, полагает издание.

Кроме того, Нетаньяху назвал соглашение с ХАМАС об обмене части заложников на заключенных израильских тюрем в пропорции одного на трех "трудным, но правильным решением".

В опубликованном днем ранее документе правительства Израиля о сделке говорилось, что срок прекращения огня для обмена будет ограничен, и что по завершении обмена Израиль немедленно возобновит боевые действия в секторе Газа с целью уничтожения военной мощи ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" и создания условий для возвращения остальных заложников.

Также 22 ноября иранские СМИ сообщили, что лидеры ливанского проиранского движения "Хезболла" и ХАМАС договорились продолжить координацию действий "до полной победы" над Израилем.

Хроника 07 октября – 23 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Моссад Израиль ХАМАС Биньямин Нетаньяху Газа
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