Израиль ограничит прекращение огня с ХАМАС десятью днями

Этот срок будет отсчитываться с освобождения первого заложника

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Израиль согласен на максимум десять дней прекращения огня в секторе Газа, и этот срок будет отсчитываться с момента освобождения первых заложников, следует из опубликованного документа правительства страны. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль обещает освободить 300 палестинских заключенных, список которых опубликован вместе с этим решением, только на условии, если 100 израильских заложников будут освобождены живыми и переданы израильской стороне.

Обмен будет проводиться в два этапа. На первом этапе 50 заложников в четыре захода, группами численностью от десяти человек, обменяют на 150 заключенных. Предполагается, что прекращение огня продлится все эти четыре дня.

На втором этапе, если удастся об этом договориться, продолжится ежедневный обмен, и Израиль готов будет освободить до 150 палестинцев в обмен на 50 дополнительных заложников, обещая дополнительную паузу в 24 часа в боевых действиях за каждые 10 человек.

Израиль предполагает, что будет освобождать заключенных только после того, как ему будет передана очередная группа заложников.

По завершении обмена Израиль немедленно возобновит боевые действия в секторе Газа с целью уничтожения военной мощи ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" и создания условий для возвращения остальных заложников. Если из списка в 300 палестинских заключенных кого-либо не успеют обменять, они останутся в тюрьмах.0

Принимать решения на каждой стадии обмена будут премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант и министр военного кабинета Бенни Ганц.

Вместе с этим решением правительства и списком из 300 заключенных были утверждены еще два документа: рекомендация советника по нацбезопасности Цахи Ханегби и засекреченный документ, который не опубликуют.

О договоренности Израиля и ХАМАС о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами стало известно в ночь на 22 ноября. У граждан Израиля есть 24 часа, чтобы оспорить это соглашение.