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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Президент Ирана провозгласил победу палестинцев в боях в секторе Газа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на встрече с членами Совета экспертов, что палестинцы смогли одержать победу над Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

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"Сионисты в начале объявили, что они хотят оккупировать Газу и уничтожить Сопротивление, но они не добились ничего из этого целей, - заявил Раиси. - Если мы заходим проанализировать произошедшее за 40 дней (...) Мы должны сказать, что враг понес унизительное поражение, а палестинский народ и Сопротивление завоевали великую победу".

Заявления иранского президента прозвучали на фоне ожидаемого периода прекращения огня в Газе, в ходе которого запланировано освобождение израильских заложников группировки ХАМАС и палестинских заключенных израильских тюрем. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби ранее заявил, что освобождение израильских заложников начнется не раньше пятницы.

Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви подчеркнул, что речи о завершении операции против ХАМАС не идет. В решении израильского правительства о соглашении говорится, что после обмена обговоренного количества людей ЦАХАЛ возобновит операцию против ХАМАС, в том числе и за пределами сектора Газа.

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с премьер-министрами Испании и Бельгии Педро Санчесом и Александером де Кроо сказал, что Израиль переживает "решающие часы" в преддверии начала освобождения заложников. Он отметил, что кроме возвращения домой захваченных в плен нужно гарантировать "исполнение ХАМАС строгих условий соглашения, и именно это - те самые подробности, которые обсуждают сейчас" (цитаты по The Times of Israel).

Герцог добавил, что Израиль вместе с ООН и арабскими странами пытается улучшить ситуацию в секторе Гаэа, надеется на развертывание полевых госпиталей, на доставку продовольствия и медикаментов, на работу гуманитарного коридора между севером и югом анклава.

Хроника 07 октября – 23 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ибрахим Раиси Иран Израиль Газа ХАМАС Ицхак Герцог ЦАХАЛ
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