Глава Республики Сербской не согласился с генсеком НАТО насчет сепаратизма в БиГ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Боснии и Герцеговине нет никаких сепаратистских угроз, но налицо разрушение конституционного порядка, заявил президент Республики Сербской (в составе БиГ) Милорад Додик, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозах, возникающих перед Западными Балканами.

"В БиГ не существует угрозы сепаратизма, как утверждает Столтенберг, в БиГ происходит разрушение конституционного порядка с целью насильственной унитаризации", - приводит слова Додика телеканал РТРС.

"Любое противодействие унитаризации объявляется сепаратизмом. Учитывая, что на встречах в Сараево невозможно было услышать голос Республики Сербской, такие заявления Столтенберга ничуть не удивляют", - сказал он.

"Если часть международного сообщества продолжит действовать в направлении разрушения конституции БиГ, тогда даже НАТО ее не спасет", - отметил Додик.

Ранее на этой неделе, выступая в Сараево, генсек НАТО выразил обеспокоенность процессами, происходящими сейчас в Боснии и Герцеговине, в частности, ситуацией вокруг Республики Сербской.

"Я активно поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы обеспокоены сецессионистской, направленной на разделение риторикой в вашей стране, а также внешним влиянием", - сказал он. По словам Столтенберга, "влияние из-за рубежа угрожает стабильности и подрывает реформы".

"Все политические лидеры должны работать во имя сохранения единства, выстраивания национальных институтов и достижения примирения, что является ключевым моментом для стабильности страны", - отметил генсек НАТО.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает Президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Ранее руководство Республики Сербской неоднократно предпринимало действия и принимало законы, которые получали неоднозначную оценку не только на федеральном уровне в самой стране, но и со стороны ЕС и НАТО. В частности, президент Республики Сербской Милорад Додик не раз отвергал легитимность Кристиана Шмидта в должности Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, поскольку он был назначен на нее без соблюдения необходимой процедуры, а также говорил о планах организации референдума о самоопределении этой части Боснии и Герцеговины.