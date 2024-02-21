Додик заявил, что Республика Сербская отказывается двигаться к членству в НАТО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Республика Сербская отказывается присоединяться к НАТО, несмотря на оказываемое на нее давление, заявил президент этого энтитета в составе Боснии и Герцеговины Мирослав Додик.

"Мы, без сомнения, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО, несмотря на то, что нас подвергают большому давлению", - сказал Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Казани.

Он также заявил, что предпринимает усилия, чтобы не присоединяться к антироссийским санкциям.

"Они почти каждый день стараются на это уговорить", - сказал собеседник российского президента.